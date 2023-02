"Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita". È scosso, 78 anni, il tastierista e cantante dei Pooh, vittima domenica scorsa di una rapina nella sua villa di Bergamo. La rabbia del figlio Francesco, conduttore televisivo e dj, supera il ...rapinato a pochi giorno dalla reunion dei Pooh a Sanremo. "I 35 minuti più brutti della nostra vita", dice. Ecco: invece dei pistolotti gender, perché non facciamo parlare le ...

Armi puntate, Roby Facchinetti rapinato nella villa a Bergamo Agenzia ANSA

Roby Facchinetti: «35 minuti terribili». Disinvolti i banditi, il sospetto di una talpa L'Eco di Bergamo

Roby Facchinetti e la rapina nella villa di Bergamo: «Per 35 minuti in balia dei banditi» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Rapina nella villa di Roby Facchinetti: "I 35 minuti peggiori della mia vita" - Cronaca IL GIORNO

Roby Facchinetti rapinato in casa: pistole e minacce per il cantante dei Pooh e la sua famiglia La Gazzetta dello Sport

Era da tempo che non c’erano più rapine in villa a Bergamo. Tolleranza zero». E Tremaglia: «Tutta la mia solidarietà a Roby Facchinetti, che non è solo un grande artista, ma anche un rappresentante ...Caccia al commando di tre stranieri armati e a volto coperto. I sospettri di una talpa dietro all'assalto Bergamo, 4 febbraio 2023 - "Cari amici, avrete appreso dai media della vicenda che ha riguarda ...