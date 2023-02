Rivoluzione Province | Cattaneo svela il piano | cosa cambia in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il Consiglio dei Ministri che ha dato il primo via libera all'autonomia, approvando il ddl Calderoli, si è appena concluso e Libero telefona ad Alessandro, capogruppo di Forzaalla Camera. Sull'autonomia è stato compiuto il primo passo. Voi più volte avete esternato la necessità che non si creassero squilibri territoriali nel Paese. Rischio sventato? «L'autonomia differenziata è un obiettivo che abbiamo sempre sostenuto, e peraltro è legittimata dalla Costituzione, anche se spesso la sinistra se lo dimentica. Il testo ci convince, e noi abbiamo contribuito ad arricchirlo dopo aver ascoltato i nostri governatori, al Nord come al Sud, e la nostra classe dirigente radicata sul territorio. Il nostro ministro Casellati, responsabile del governo per le riforme, ha seguito da vicino tutto il dossier. Qual è stato il contributo di ...