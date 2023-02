Rifugiato tenta suicidio | salvato da agenti Penitenziaria

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Iltivo didi un 18enne di origine pakistana,politico in Italia, è stato sventato la scorsa notte a Napoli da duedella Polizia. Durante il servizio di vigilanza esterna al carcere di Poggioreale, intorno all’1,25, hanno visto il giovane in procinto di lanciarsi da un cavalcavia nei pressi di via Porzio. Sono immediatamente intervenuti e lo hanno tratto in salvo. Il diciottenne è stato poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato nell’ospedale del Mare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.