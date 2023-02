Rifiuta l’alcoltest e poi sferra pugni al carabiniere | 37enne in manette

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto undi Lioni per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonche? guida sotto l’influenza dell’alcool. E? accaduto ieri pomeriggio a Torella dei Lombardi. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dal predetto, gia? noto alle Forze dell’Ordine. In considerazione dell’evidente sintomatologia, l’automobilista e? stato invitato a sottoporsi al. Nel contempo, sul posto e? intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, gia? impegnata in quell’area in un normale servizio di perlustrazione. Nelle fasi dell’accertamento del tasso alcolemico, poi risultato superiore al limite ...