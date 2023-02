Rientro Ibrahimovic | Pioli rompe il silenzio | l’ha detto in conferenza!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 febbraio 2023) Stefanoè intervenuto in conferenza stampa in vista del derby con l’Inter. Il tecnico rossonero ha commentato anche l’esclusione di Zlatandalla lista Champions. Infortunio, la risposta diMilan “Zlatan ha un’importanza tangibile e forte. Ieri si è allenato 10 minuti e le due partite col Tottenham arrivano presto. Ora non abbiamo garanzie su quando sarà al 100% per aiutare la squadra. Io mio auguro con tutto il cuore che torni ai suoi livelli… Pochi farebbero ciò che sta facendo lui per tornare dopo un infortunio del genere, sopportando il dolore e la fatica. Non avendo garanzie, non potevo fare altra scelta e gliel’ho comunicato giorni fa…”.