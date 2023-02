Rick Cosnett in The Flash 9 con Stephen Amell e altri due graditi ritorni | saranno delle versioni alternative?

Leggi su optimagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) La notizia che tutti i fan stavano aspettando è arrivata:in The9 sarà presente insieme addue volti noti della serie, ma in quali vesti? Il nodo cruciale potrebbe essere proprio questo perché sì, sarà bello riaverenella serie per il gran finale, ma tutto lascia presagire che il suo ruolo non sarà quello di un redivivo Eddie Thawne. The CW ha confermato che, Matt Letscher e Jessica Parker Kennedy torneranno tutti per l’ultima stagione di Thema non è detto che ritorneranno nei panni di Eddie Thawne, Reverse-e XS, la figlia di Barry e Iris, almeno non alla luce del fatto che il doppelganger di Dark Multiverse The Red Death apparirà come cattivo nella stagione, si tratterà ...