Regionali Lazio | i futuri compiti del neo-presidente secondo Polillo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il prossimodella Regione, chiunque sia, non avrà un compito facile. Al di là delle inevitabili vanterie, che caratterizzano ogni competizione elettorale, il lascito delle passate amministrazioni non è dei migliori. Troppe e da troppo tempo le cose che non vanno. Soprattutto sul piano sociale. A partire da un tasso di disoccupazione ancora troppo alto, nonostante i miglioramenti intervenuti, che, nel terzo trimestre di quest’anno, è quasi il doppio di quello lombardo: 7,4 contro il 4,7 per cento. O dei livelli di occupazione. Anch’essi in leggera crescita dal 2021, ma meno di quanto sarebbe necessario: considerato che nel terzo trimestre del 2022 esso era pari al 61,6 per cento: un valore di frontiera prima del grande baratro meridionale. Dati che fanno intravedere quanto sia diventato difficile vivere in una regione che, anni ...