Real Madrid | Ancelotti | “Testa al Maiorca | poi penseremo al Mondiale per Club”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Alaba si è allenato e può giocare senza problemi. Militao e Benzema in questo momento stanno facendo dei test, ma non sembra sia qualcosa di grave. Per domani puntano alla panchina, ma saranno con noi per ilper”. Le parole di Carlo, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il. Il tecnico dei blancos ha poi parlato dei pochi giorni di riposo che avrà la sua squadra: “Non siamo contenti. Non mi sembra giusto giocare meno di 72 ore dopo. Non è giusto giocare domani alle 14, lo faremo perché dobbiamo”. Ilmercoledì sfiderà la vincente di Seattle Sounders-Al Ahly: “Non abbiamo ancora pensato alper. Dopo la partita contro il ...