Ravezzani | «Zhang convive coi debiti | anche all’Inter! Club non rischia»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Una delle notizie più scottanti a tema nerazzurro delle ultime ore è sicuramente la situazione che riguarda Steven, ricercato dai suoi creditori in Asia. Fabioha espresso la sua opinione sul tema, sottolineando come i rischi siano nulli per l’InterNZA CON I– Non ci va morbido Fabiosu Steven, specialmente dopo le notizie uscite nelle ultime ore (vedi articolo). Il direttore di TeleLombardia su Twitter ha parlato così della questione: “ha l’abitudine are felicemente conspaventosi. Vale per le sue aziende in Cina come per l’Inter. Ma questa filosofia non può durare a lungo. Va detto che in ogni caso ilnonnulla perché ...