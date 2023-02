Rassegne | Teatro di lettura | martedì la presentazione del libro “L’innovazione in biblioteca”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 febbraio 2023) di Elisabetta Colangelo Lacome strumento imprescindibile per la crescita individuale e collettiva. Crescita culturale, intellettuale ed economica dell’intero Paese e prima ancora di un territorio. Nasce così la rassegna dal titolo “Santa Maria Capua Veteredi“, giunta alla seconda edizione, che prevede, dal 27/10/2022 al 16/06/2023, una serie di presentazioni di libri di autori perlopiù legati al territorio. E’ in questo ambito che si svolgerà7 febbraio, alle ore 16.30, presso la saladellacomunale “F. Pezzella” di Santa Maria Capua Vetere, in Piazza Angiulli3, l’incontro con Ferruccio Diozzi, autore delin”. Diozzi, direttore di “AIB Notizie” e ...