Rassegna stampa 4 febbraio 2023 | il caso Cospito e l’appello della Meloni

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutolancia un appello all’unità contro gli attacchi anarchici per ile annuncia che oggi risponderà su Donzelli e Delmastro. Predisposta la scorta per quest’ultimi due e per Ostellari. Delmastro attacca il Pd: “Spieghi l’inchino ai mafiosi“, dice riferendosi alla visita di 4 parlamentari nel carcere di Sassari. I dem annunciano querela. Alla Sapienza manifesti con foto di autorità dello Stato e magistrati e la scritta ‘Ecco chi sono gli assassini di’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Giovanni è stato un grande tifoso di pallavolo, ricordato da tutti gli appassionati di volley per aver raccolto foto ed articoli sportivi creando la più grandedi pallavolo marsalese. ...Nella due giorni dedicata allatricolore organizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio con l'importante contributo e supporto della Pattinatori Artistici Ghiaccio di Trento, in ...

Lazio News / Torna Provedel, la prova di Pellegrini: rassegna stampa Cittaceleste.it

Rassegna stampa 04-02-23 edizioni Calabria - Gazzetta del Sud Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

Rassegna stampa 04-02-23 edizione Messina Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Rassegna Stampa del 3 febbraio 2023 - 24 Mattino - Rassegna stampa | Radio 24 Radio 24

La rassegna stampa di Caffè Affari – 3 febbraio Milano Finanza

StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Ricoverato per polmonite, muore in corsia. S’ ...Più di uno vuole prendere le distanze dall’uomo divenuto un simbolo. “Ma sta morendo in carcere, è inammissibile” ...