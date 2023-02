Ranocchia sulla Sampdoria | «Tutto è possibile»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Andrea, ex giocatore dell’Inter e del Monza, ha parlato a Il Secolo XIX della situazione dellae di Stankovic Andrea, ex giocatore dell’Inter e del Monza, ha parlato a Il Secolo XIX della situazione dellae di Stankovic. Le sue dichiarazioni:– «Attraversavo un momento personale difficile, non sono molto soddisfatto di come andò ma sono contento di aver fatto quell’esperienza alla. Ho stretto tanti bei rapporto e nella mia vita calcistica molti bei ricordi sono legati proprio alle amicizie create negli spogliatoi». STANKOVIC – «Deki all’Inter è uno di quelli che mi ha aiutato di più: è un fratello, ci sentiamo ancora, lo ricordo con affetto incredibile, ho incontrato poche persone come lui nel calcio. Il calciatore lo ...