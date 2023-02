RaiPlay sbaraglia la concorrenza | ecco perché gli utenti hanno abbandonato il Digitale Terrestre

Leggi su computermagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023)pare che stia prendendo piede il, e non c’è nulla che sarà in grado di farlo. Ma come ha ottenuto questa immensa popolarità? I canali televisivi riescono a fare il pieno degli ascolti soltanto quando propongono una serie di programmi interessanti che possono essere guardati da tutti. Espandere la propria rete è una scelta sensata e che può portare sicuramente a degli ottimi risultati, nonostante possa rivelarsi essere rischioso fare il passo più lungo della gamba a volte: lo abbiamo visto in tante occasioni diverse dopotutto. Ilè conveniente – Computermagazine.itLa Rai, però, non ha niente da rimpiangere visto e considerato che la piattaformastia portando i risultati sperati. Dopo essere stata lanciata ben tre ...