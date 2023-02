Ragazza 16enne uccisa da uno squalo di una specie sconosciuta mentre nuota in un fiume

(Di sabato 4 febbraio 2023) Orrore in Australia. Unadi 16 anni è morta dopo essere stata sbranata da unova in un, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Laè stata morsa da una ...

Orrore in Australia. Unadi 16 anni è morta dopo essere stata sbranata da uno squalo mentre nuotava in un fiume, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Laè stata morsa da una specie sconosciuta di squalo nel fiume Swan, nel sobborgo di North Fremantle, a Perth, secondo una dichiarazione del governo statale. Inutili i tentativi per salvarla La ...Laè stata morsa da una specie sconosciuta di squalo nel fiume Swan, nel sobborgo di North Fremantle, a Perth, secondo una dichiarazione del governo statale. È stata tirata fuori dall'acqua ma è ...

E' stata morsa da uno squalo di specie ignota nelle acque del fiume Swan, a North Fremantle, sobborgo di Perth.Una ragazza di sedici anni è morta a Perth, in Australia, uccisa da uno squalo nel fiume Swan. La giovane, a quanto emerso, si era tuffata nel fiume per nuotare vicino a un branco di delfini quando è ...