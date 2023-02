Raccontare Flaiano | il treno da Pescara a Roma | l’infanzia infelice e il disincanto

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Fa tenerezza, e anche un po’ sorridere quel ragazzino che in un momento in cui Parigi si ubriacava nell’effervescenza dei suoi Annés folles o Roaring Twenties che dir si voglia – si ritrovava a viaggiare in terza classe su un’improbabileabruzzese che dalo portava fino a. Perché il piccolo Ennio- che non era ancora Ennio(1910-1972) lo scrittore, lo sceneggiatore, il giornalista e l’intellettuale a tutto tondo – si ritrovò a passare più di tre ore in compagnia “di un gruppo di fascisti locali pronti, senza esserlo, alla marcia su” – come raccontò più avanti in un’intervista - impegnati a gridare, a fare scherzi di dubbio gusto e a mangiare a bocca aperta i panini con la cotoletta e la frittata preparati da mammà, regalando al ...