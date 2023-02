Quirinale | Simone | di nuovo al pascolo con il suo gregge grazie alla gara di solidarietà**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -Rovere Meloni, diciannove anni, di Uras, in provincia di Oristano, è un giovane pastore che, a fine novembre del 2021, dopo una notte di pioggia incessante, ha visto annegare nel fango più della metà del suodi pecore. Un colpo tremendo che poteva pregiudicare per sempre la sua attività.all'appello della Caritas di Ales-Terralba sono stati raccolti fondi che gli hanno consentito di rialzarsi. La solidarietà ha travalicato i confini della Sardegna e ha permesso al giovane di acquistare nuove pecore e di mettere in sicurezza il terreno. Ma la generosa catena non ha prodotto soltanto un significativo risultato economico: ha dato aun'iniezione di fiducia e gli ha permesso di continuare il lavoro che aveva scelto e di ricominciare a pensare il suo futuro.