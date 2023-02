Quirinale | Josephine | poetessa combattente e forte**

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Colpiscono la tenacia e la forza d'animo con cuiRiccio, sedici anni, di San Potito Sannitico, provincia di Caserta, quotidianamente, reagisce alle difficoltà provocate da una malattia invalidante che la costringe sulla sedia a rotelle. La sua condizione non le impedisce di essere una studentessa brillante: attenta e concentrata durante le lezioni, sempre disponibile con insegnanti e compagni di classe ai quali cerca di trasmettere fiducia, speranza e buonumore. Ha scritto poesie sulla parità di genere, esprimendo le emozioni di giovane donna combattiva e forte.è anche una cittadina 'attiva', impegnata sui temi della legalità, che con passione partecipa a iniziative nel suo territorio. Il suo esempio infonde coraggio e contribuisce a comprendere il valore positivo delle differenze.

La selezione tra tanti meritevoli, spiega una nota del Quirinale, 'è stata orientata a valorizzare comportamenti e azioni solidali'

