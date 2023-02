Quirinale | Giovanni | la vocazione per medicina e pronto soccorso nel dna**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -Scialdone, diciotto anni, di Vitulazio, in provincia di Caserta, fin da piccolo ha mostrato unaper lae la cura delle persone. A soli 12 anni è intervenuto su una persona in arresto cardiaco praticando manovre di rianimazione, apprese in casa dai genitori, che sono istruttori di tecniche di primo. Quelle manovre hanno permesso di tenere in vita l'uomo, in attesa dell'ambulanza, e dunque di salvarlo. Da grandevorrebbe fare il medico. Nel frattempo si impegna per diffondere la cultura delinsegnando le manovre salvavita, formando altre persone alla rianimazione e all'uso del defibrillatore.