Quirinale | Francesco | distribuire il cibo con più equità per coesione e contro povertà**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -Spataro, sedici anni, di Celico, in provincia di Cosenza dal 2017 collabora attivamente come volontario del Banco alimentare per sensibilizzare quante più persone possibile sul valore del, l'importanza della condivisione e la lotta allo spreco. Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale della Colletta alimentare, si spende per diffondere a scuola l'importanza di questa iniziativa, riuscendo a coinvolgere amici e coetanei.è molto determinato nel diffondere messaggi di solidarietà e condivisione, convinto che una maggiore giustizia nella distribuzione degli alimenti aiuti a contrastare le povertà e a rafforzare ladella società.