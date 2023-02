Quirinale | ecco i nuovi Alfieri della Repubblica

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -nominati dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Mario Amatuzio, 21/11/2005, residente a Bojano (CB) - Per l'azione di volontariato svolta in particolar modo in favore di persone anziane durante la fase più acutapandemia, e per l'impegno con cui a scuola contribuisce all'inclusione e contrasta il bullismo. Viola Bandinu, 5/2/2006, residente a Olbia (SS) - Per il maturo impegno con cui partecipa come volontaria a progetti e attività di doposcuola per i ragazzi più giovani. La sua capacità di ascolto e di accoglienza dei più vulnerabili le ha permesso anche di diventare un esempio per altri volontari. Alexander Bani, 31/5/2012, residente a Città di Castello (PG) - Per la solidarietà e l'amicizia dimostrata nei ...