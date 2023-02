Quirinale | Chiara | un blog per far raccontare ingiustizie a ragazze di ogni parte del mondo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Nel 2020Longo, diciotto anni, di Cavallino in provincia di Lecce, ha fondato #PlugInTheWorld (www.plugintheworld.org), unin cui ledi tutto il mondo hanno la possibilità dile loro storie senza temere di essere giudicate, affrontando temi globali oche stanno vivendo nelle loro comunità. Attraverso le pagine delha denunciato le violazioni dei diritti del popolo ucraino e ha sostenuto concrete forme di solidarietà. Sin da piccola, negli scout, aveva mostrato grande sensibilità per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la lotta aforma di discriminazione. Ha collaborato con l'associazione Malala Fund, creata dal premio Nobel Malala Yousafzai, per garantire ...