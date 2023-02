Quirinale | Anna Assunta | mediatrice per Sokona con docenti e compagni**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -Lombardi, tredici anni, di Almese, in provincia di Torino, sin dai primi giorni della scuola secondaria di primo grado si è distinta per la generosità con cui ha contribuito all'inclusione nella vita di classe di, una sua compagna affetta da sordità dall'età di 4 anni a causa di una meningite non curata. La bambina era arrivata in Italia all'età di 9 anni dal Mali.l'ha accolta e dal giorno del suo arrivo ha cercato di comunicare con lei. Incoraggiata dall'entusiasmo e dalla pazienza diha imparato da lei molto in fretta l'alfabeto manuale e molti segni della Lis, riuscendo in breve tempo a instaurare una bella amicizia e diventando un punto di riferimento per ...