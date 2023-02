Quanto vale Bonucci oggi? Il costo del cartellino oggi per la Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 4 febbraio 2023) Uno dei punti fermi della, sta vivendo una stagione non semplicissima; cerchiamo di capireil centrale. Nell’idea iniziale di Allegri, la suasarebbe dovuto scendere in campo con il 4-3-3; una serie infinita di infortuni e la necessità di proteggere il reparto difensivo hanno portato il tecnico ad optare per il 3-5-2. Anche con questo modulo i risultati sono stati altalenanti e tra le motivazioni troviamo, senza dubbio, il rendimento della difesa. Prima che iniziasse la stagione i dubbi sul reparto arretrato dellaerano molti. L’arrivo di Bremer, che tranne lo svarione con il Napoli, è subito diventato un leader della retroguardia bianconera non è bastato a dare alla difesa quella sicurezza di cui ...