Quanti voti muovono gli anarchici in Italia? Scrive Pennisi

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) Perché tanta attenzione al caso Cospito, una vicenda giudiziaria il cui esito deve dipendere dalla magistratura, nella sua indipendenza, e non dalla politica? Ha ben detto su questa testata Valeria Covato che occorre abbassare i toni e lasciare che i magistrati abbiano tempo e modo per valutare le richieste del recluso. Sorge il sospetto che partiti e movimenti, soprattutto se in perdita di consensi, credano che glisiano una riserva dipure in vista delle prossime regionali in Lazio e Lombardia. Quindi, come già scritto a proposito dei balneari e dei tassisti, è il calcolo del consenso ad alimentare un tormentone mediatico di cui gran parte deglini è stanca e stufa. Soprattutto i balneari ed i tassisti che con le loro minute regolazioni interne non vogliono avere nulla a che fare con gli ...