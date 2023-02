Qatargate | Cozzolino e Tarabella rischiano l' arresto

(Di sabato 4 febbraio 2023) - E' l'avvocato di Antonio Panzeri, Laurent Kennes, ad avanzare oggi l'ipotesi che i due europarlamentari, a cui l'Eurocamera giovedì ha revocato l'immunità, possano adesso finire in ...

