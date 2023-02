«Pronti gli inviti per Harry e Meghan» | dal Palazzo filtra l’indiscrezione sull’incoronazione di Carlo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 febbraio 2023)saranno invitati all’incoronazione diIII, che si terrà il 6 maggio. O, almeno, questo è lo schema su cui stanno lavorando gli organizzatori dell’evento, intorno al quale le speculazioni sulla presenza o meno dei duchi del Sussex si sono moltiplicate dopo l’uscita di Spare, il discusso libro del secondogenito del re.vorrebbeall’incoronazione A rivelare che, attualmente, si ragiona come sedovessero non solo essere invitati, ma anche presenti sono stati «insider» di Buckingham Palace, citati dal Sun. C’è una «ipotesi di lavoro», hanno spiegato, secondo cui il duca e la duchessa del Sussex ricevano un invito a partecipare alla cerimonia di Stato per incoronare re, sebbene ...