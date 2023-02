“Progetto Ossigeno” | piantumati 140 alberi e 800 arbusti a Nettuno

(Di sabato 4 febbraio 2023)– L’Area Ambiente e Sanità del Comune diin collaborazione con la Regione Lazio, nell’ambito del “”, sta procedendo nell’attività di riforestazione urbana del territorio. L’obiettivo delè la sostenibilità e la riduzione dell’inquinamento attraverso la piantumazione di nuove essenze arboree. Tra le aree individuate sono presenti anche due plessi scolastici al fine di sensibilizzare le future generazioni ad una consapevolezza ecosostenibile. L’intervento prevede circa 140 nuove alberature ed 800, nelle seguenti zone: – Parco di Via Rosa Luxemburg – Plesso scolastico di Via Lucania – Plesso scolastico “De Franceschi” – Viale Giacomo Matteotti – Viale Antonio Gramsci – Piazza Cavalieri Vittorio Veneto – Piazza Garibaldi Finora sono stati ...

Nettuno si colora di verde grazie al '', approvato dall'area ambiente e della sanità del Comune e dalla Regione Lazio. L'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento attraverso la piantumazione di nuovi alberi in diverse ...... quando sarebbe legittimo applicare la legge vigente e dareai lavoratori che al momento ... 'Stanti così le cose, il timore è che ci sia già unall'orizzonte per soppiantare gli ...

Progetto ossigeno: in arrivo 140 alberature e 800 arbusti a Nettuno ... Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

“Più ossigeno” a San Cesareo, inaugurato il progetto per la ... ConfineLive

Arriva il progetto "Polis" Uffici postali con più servizi "Ossigeno per i ... LA NAZIONE

Paliano – Progetto “Ossigeno”, al via la piantumazione di più di 250 ... TG24.info

San Cesareo Viva su nuove alberature: “Progetto non condiviso con la città, tagliate fuori periferie” CastelliNotizie.it

Una boccata di ossigeno, di quelle che ti fanno respirare i conti non da poco. La Fondazione Cariplo e Regione Lombardia hanno selezionato 6 progetti emblematici per la Provincia di Bergamo, sei ...Q uesta mattina, alle ore 10.00, presso il giardino della Scuola Primaria Giannuzzi, è stato inaugurato il progetto “Più ossigeno per San Cesareo”, con la piantumazione di un albero di cedro, emblema ...