Probabili formazioni Lecce-Roma | ventiduesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di sabato 11 febbraio nella cornice del Via del Mare con le due squadre a caccia dei tre punti. Josè Mourinho cerca una vittoria fondamentale nel cammino europeo dei suoi uomini, che si avvicinano anche all’impegno in Europa League contro il Salisburgo. Lo Special One insegue un posto in Champions League ma serve una vittoria in uno stadio ostico contro gli uomini di Marco Baroni. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn.– Banda in vantaggio su Di Francesco. Strefezza e Colombo sicuri del posto nel tridente. Baschirotto e Umtiti intoccabili al centro della difesa. Blin dovrebbe essere sicuro di ...