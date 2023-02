Primo successo per l’Elche | ora la Cremonese è l’unica squadra europea ancora a secco di vittorie

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo la storica qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, lafa registrare un altro paradossale record. I grigiorossi guidati da Davide Ballardini hanno infatti perso anche nella gara casalinga odierna contro il Lecce, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, restandodiin campionato. A differenza degli scorsi turni, però, adesso èa non avervinto in questa stagione poichéè riuscito a conquistare i suoi primi tre punti in Liga superando 3-1 il Villarreal. Una statistica incredibilmente negativa, che sicuramente non fa presagire nulla di buon per quanto riguarda la lotta per la salvezza. I tifosi della, a questo punto, si augurano che questo ...