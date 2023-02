Primavera | sfida salvezza tra Inter e Napoli | tremenda delusione per gli azzurrini

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 febbraio 2023) È da poco terminato il match tra, gliescono sconfitti pesantemente: il risultato è di 4-0 in favore dei nerazzurri. Una brutta battuta di arresto per i ragazzi di Frustalupi: gli azzurri sono al terzultimo posto in classifica in piena zona play-out ed ora il cammino diventa sempre più tortuoso. I partenopei hanno disputato una partita sottotono, non sono riusciti a sviluppare gioco e di conseguenza l’, squadra molto attrezzata, ha preso il sopravvento dominando laLa strada, seppur in salita, è però ancora molto lunga, c’è uno girone di ritorno da giocare e i partenopei sapranno sicuramente rialzarsi, lotteranno sul campo per ...