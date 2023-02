Primarie Pd | i primi dati sono un terremoto | chi balza in testa

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Molti avevano dato il primo voto delledel Pd come una formalità, con Stefano Bonaccini di gran lunga favorito sull'inseguitrice Elly Schlein. Ma daidei Congressi nei circoli dem, al via ieri e in corso fino al 12 febbraio con l'eccezione di Lazio e Lombardia che hanno tempo fino al 19 per votare causa elezioni regionali, emerge una situazione diversa.solo irisultati, più che parziali, e non comprendono il voto online, ma posrappresentare una tendenza che accompagnerà la corsa alla segreteria del Partito democratico fino al secondo turno della votazione, il duello tra idue candiche verranno fuori da questa fase. Secondo ipubblicati da Sondaggi Bidimedia, relativi a una ...