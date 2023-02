Presidio degli anarchici per Cospito al carcere di Opera | tensioni con la polizia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sono state circa trecento le persone che si sono radunate oggi davanti aldi, per esprimere solidarietà ad Alfredo, il detenuto in sciopero della fame da oltre cento giorni contro il 41 bis, trasferito lunedì...

Si e' anche tentato di siglareaccordi con i medici di famiglia, fatto sta che il Pta di ... Siracusa, muore di infarto a 38 anni: neldi emergenza non c'era nemmeno un medico di ...Caso Cospito, la tensione è alta a Milano e Roma per i corteianarchici Alcuni anarchici sono arrivati dalla Svizzera per unirsi al folto gruppo per ...contemporanea sta andando avanti il...

Cospito, presidio degli anarchici davanti al carcere di Opera: "41 bis è Tortura di Stato" IL GIORNO

Sassi e petardi contro la polizia durante il presidio degli anarchici per Cospito al carcere di Opera Corriere TV

Cospito, presidio degli anarchici davanti al carcere di Opera: oltre 200 persone per protestare contro il 41 … La Repubblica

Cospito, il presidio degli anarchici davanti al carcere di Opera: «Al fianco di Alfredo» Corriere TV

Caso Cospito, presidio degli anarchici a Roma e Milano. Lancio di sassi e fumogeni FOTO Gazzetta del Sud

Un gruppo di manifestanti, dopo essersi staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera (Milano) - in solidarietà al detenuto in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, l'anarch ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...