Precedenti Serie A | tutto sulle partite della 21ª giornata di campionato

(Di sabato 4 febbraio 2023) I videostatistiche ecuriosità delle gare del 21° turno del massimoA LaA 2022/23 si appresta a vivere la sua 21ª. Ecco idi 3 gare fra le più interessanti del nuovo turno del massimo: 1 ) SASSUOLO-ATALANTA (Sabato 4 febbraio, ore 20.45) – DAZN e SKY Con il clamoroso 5-2 a San Siro sul Milan il Sassuolo è uscito alla grande da una forte crisi di risultati; Adesso la formazione di Dionisi è a quota 20, in una posizione di maggiore tranquillità; Avendo raggiunto Lazio e Milan al terzo posto, l’Atalanta non può più nascondere le sue ambizioni europee; Anche nell’ultima gara, 2-0 sulla Sampdoria, è andato in gol Lookman, che insegue Osimhen ...