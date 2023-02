Poster di Tardelli e Padel | L’Amore per il Milan è Eterno

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023)O – Demetrio Albertini, una delle stelle più luminose del calcio italiano, si illumina quando parla del suo amore per il pallone. Da bambino era innamorato del calcio, delle sue partite in strada e della sua prima partita a San Siro a 10 anni, poco dopo aver firmato per il club rossonero. Albertini, con più di 600 gare da professionista fra club e nazionale, 17 trofei, comprese 3 Champions League, ricorda le sue prime partite con affetto. I primi calci al pallone?«Ricordo delle foto dei miei genitori in cui ero immortalato in piedi con il pallone in mano o a gattoni mentre andavo a prenderlo. Capito? Col pallone camminavo, senza no! Per me con la palla fu un amore a prima vista. Poi quando ero all’asilo, a 5 anni, mio fratello Alessio che era più grande di me, ne aveva 9, veniva a prendermi nel pomeriggio facendomi uscire un’ora prima per portarmi a giocare con i ...