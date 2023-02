Portici | 18enne accoltellato dopo una lita tra giovani

(Di sabato 4 febbraio 2023) I carabinieri indagano su una lite avvenuta traper motivi di viabilità e che ha portato all’aggressione di undi. Una lite traper motivi di viabilità è sfociata in un’aggressione: ne ha fatto le spese undi(Napoli) ferito all’addome con un coltello. Ricoverato all’Ospedale del Mare, gli

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito all'addome con una coltellata ieri sera a Portici. Trasportato all'Ospedale del Mare di NAPOLI, è stato medicato con 4 punti di sutura ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri

La vittima era con un'amica; l'aggressore, che ha tirato fuori il coltello e colpito all'addome, con un altro giovane. Indagine in corso ...PORTICI – Una lite tra giovani per motivi di viabilità è sfociata in un’aggressione: ne ha fatto le spese un 18enne di Portici ferito all’addome con un coltello. Ricoverato all’Ospedale del Mare, gli ...