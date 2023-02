Pontedera-Alessandria oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 4 febbraio 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della ventiseiesima giornata di. Nel girone B sono ben dieci le posizioni in classifica a separare queste due squadre, i toscani settimi e in zona playoff, i piemontesi diciassettesimi e in lotta per la salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 17.30 di sabato 4 febbraio,tv all’interno diGol su Sky Sport 252,per gli abbonati su Sky Go,integrale insu Eleven Sports, disponibile anche nella piattaforma Dazn. SportFace.

