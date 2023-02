Polignano a Mare | il mercato immobiliare naviga grazie al turismo

Leggi su lopinionista

(Di sabato 4 febbraio 2023) foto Tecnocasa– La località turistica più accogliente del pianeta secondo Booking.com per il 2022-23 è. La località dipugliese è l’unica nazionale in una top ten che comprende Europa, Asia, Americhe e Australia. Anche il, in base alle analisi condotte dall’Ufficio Studi Tecnocasa, sta risentendo positivamente dell’interesse dei turisti. “Ailrisente degli importanti flussi turistici che interessano la cittadina e che ha portato molti ad acquistare un immobile per realizzare B&B e casa vacanza – dichiara Maurizio Pazienza, Affiliato Tecnocasa – Si tratta di investitori del posto o, al massimo, in arrivo ...