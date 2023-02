Piove sul bagnato

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 febbraio 2023) “I guai non vengono mai da soli” è un affermazione che si sente ripetere spesso nei campi. Quella parte della popolazione che lavora su di essi e la domenica non manca mai di andare a messa, aggiunge che, a volte, chi tira le fila dall’alto – dei cieli, deve intendersi – talvolta svuota rovesciandolo il sacco che contiene le punizioni meritate, giusto dove quei peccatori vivono. Come era prevedibile, per di più con uno scatto da primatista nella corsa, la Signora Lagarde, in nome e per conto della BCE da lei presieduta, ha aumentato il tasso dell’euro di mezzo punto e ha annunciato che il mese prossimo farà bis in idem, adotterà cioè un altro aumento dello stesso genere. Di conseguenza le attivitá produttive di ogni generere pagheranno di più il denaro che prendono in prestito. Certamente, per come è depressa al momento la domanda di beni e servizi, esclusa quella relativa ai prodotti ...