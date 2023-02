Pioli | “Napoli impressionante | c’è un dato che conferma la stagione azzurra”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Stefano, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Inter in programma domenica sera alle ore 20:45 ovviamente a San Siro. Il tecnico campione d’Italia sta attraversando senza dubbio il momento più delicato da quando è sulla panchina rossonera e tra le tante domande a cui ha risposto oggi, si è soffermato anche sule sulla superdisputata finora dagli azzurri. Di seguito le dichiarazioni dinella conferenza stampa pre derby: (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)sul“La zona Champions è un obiettivo importante ma non vaper scontato. Poi basta vedere le classifiche in Europa per notare che è ilche ...

Risultati deludenti per i rossoneri e pioggia di critiche per: "Non sono eccessive, ci stanno ... Poi basta vedere le classifiche in Europa per vedere che è ilche sta facendo qualcosa di ......spiega che 'non perché negli ultimi due anni siamo arrivati in alto bisogna dare per scontato che si arrivi. La verità è che è ilche sta facendo qualcosa di straordinario. Basta vedere ...

Milan, Pioli: 'Napoli impressionante. C'è solo un modo per avvicinarlo' AreaNapoli.it

Inter-Milan: Pioli per uscire dalla crisi, ma i bookie premiano Inzaghi. Napoli, quota rasoterra... Calciomercato.com

"Il Napoli non meritava", Spalletti in conferenza risponde anche a Pioli e Mourinho Tutto Napoli

Milan, Pioli: "Il Napoli sta facendo qualcosa di impressionante, obiettivo Champions ora per noi" CalcioNapoli24

Il weekend di Serie A è pronto a regalarci spettacolo, con la lente d’ingrandimento che finirà inevitabilmente domani sera a San Siro per il derby di Milano. Nel frattempo, non sono mancate notizie in ...MILANO (ITALPRESS) – “Il derby è una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla”. Per Stefano Pioli, allenatore del Milan, la partita con l’Inter può essere il match della svolta per la ...