Pioli cambia modulo | Messias e Rebic cercano una chance

L'esperimento Gabbia, schierato titolare nella sconfitta contro il Sassuolo, non è andato a buon fine, cosìripartirà dal danese e dall'ex Lione. Il tutto davanti a Tatarusanu, chiamato a ...Commenta per primoil Milan per uscire dalla crisi dopo un gennaio da dimenticare. Nel derby di domenica sera a San Siro contro l'Inter, l'allenatore campione d'Italia passa dal consueto 4 - 2 - 3 - 1 al 4 -...

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa in vista del derby con l'Inter, ha fissato gli obiettivi stagionali del suo Milan.