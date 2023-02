Pioli cambia modulo | ma restano i dubbi | Vranckx e Rebic cercano una chance

L'esperimento Gabbia, schierato titolare nella sconfitta contro il Sassuolo, non è andato a buon fine, cosìripartirà dal danese e dall'ex Lione. Il tutto davanti a Tatarusanu, chiamato a ...Raccontavaun po' di tempo fa che aveva smesso di far rimanere la squadra in ritiro a Milanello, alla ... Stavolta si: il suo Milan dovrà spremere tutta la carica che può dalla notte in più ...

Messias provato mezzala, però rimane dietro nelle gerarchie. A destra uno tra Diaz, Saelemaekers e il croato. Difesa sicura con Kjaer e Kalulu ...L'allenatore dei nerazzurri ha in mente di farlo partire dal primo minuto nel derby: è una soluzione da non escludere ...