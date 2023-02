Pietraperzia Enna | uccide a coltellate la suocera | fermata una 32enne

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un colpo ha raggiunto la 62enne alla gola,ndola. Leggi Anche San Giovanni in Persiceto (Bologna),il marito malato e poi tenta il suicidio TI POTREBBE INTERESSARE

Orrore a, in provincia di, in Sicilia , dove una donna di 32 anni ha ucciso una 62enne al termine dell'ennesima lite tra suocera e nuora. La vittima si chiamava Margherita Margani ed era la ...Un colpo ha raggiunto la 62enne alla gola, uccidendola. Leggi Anche San Giovanni in Persiceto (Bologna), uccide il marito malato e poi tenta il suicidio TI POTREBBE INTERESSARE

Pietraperzia (Enna), uccide a coltellate la suocera: fermata 32enne TGCOM

Enna, donna uccide a coltellate la suocera. Il delitto a Pietraperzia QUOTIDIANO NAZIONALE

Pietraperzia, si fa aprire la porta dalla suocera e la uccide a coltellate Giornale di Sicilia

PROGETTO POLIS. In 7.000 uffici postali italiani i servizi per la ... RadioLuce

A Enna tutto tranquillo, a Pietraperzia nove morti Dedalomultimedia

Ancora sangue in Sicilia. A Pietraperzia, in provincia di Enna, una donna di 32 anni avrebbe ucciso la suocera di 62 anni con un’arma da taglio. I carabinieri hanno già fermato la giovane e stanno ora ...Una donna di 32 anni ha ucciso con un'arma da taglio la suocera Margherita Margani, di 62 anni. Il delitto è avvenuto a Pietraperzia, un paese dell'ennese, nell'abitazione della vittima.