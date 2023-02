Piccoli cretini crescono | “Meloni assassina di Cospito”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Proviamo a ribaltare la situazione, e a pensare se al posto di Alfredoci fosse stato un militante di estrema destra, magari degli anni di piombo, al 41-bis. Siamo sicuri che la sinistra si sarebbe mobilitata nello stesso modo? Saremo pessimisti, ma la risposta – dal nostro umile parere – è decisamente negativa. E le azioni di questi ultimi giorni lo stanno dimostrando. Dalla delegazione del Pd giunta al carcere di Sassari, per valutare le condizioni di salute dell’anarchico, alla bagarre scoppiata in Parlamento tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia; per finire con le urla di dimissioni contro il deputato FdI Donzelli ed il sottosegretario Delmastro. Nel pomeriggio di ieri, si sono aggiunte la clamorosa occupazione dell’università La Sapienza di Roma, facoltà di Lettera e Filosofia, insieme alla pubblicazione di volantini sullo stile degli anni di piombo. ...

... qua e là in quel campo ci parevano deiParlamenti. Quelli che avevano sentito Garibaldi, ... Per i solitipronti a gioire per la possibilità che anche un solo migrante non possa esser ...... una donna nuda con le gambe divaricate mentre una serie diayatollah in fila entra nella ...di tollerare in nome di Santo Voltaire tutte le nefandezze che possono venire in mente aiche ...

La sparata di Giovanni Donzelli e Matteo Salvini fa l'ultras: il peggio della settimana L'Espresso

| Cordelia | gennaio 2023 Teatro e Critica

Instagram Alessia Marcuzzi riceve un'ondata di messaggi dopo la ... Tag24

Milano | Porta Venezia Loreto - Stop ai parcheggi in Corso Buenos ... Urbanfile