Picco di contagi di influenza gastrointestinale | i quattro consigli per curarsi al meglio e guarire prima

(Di sabato 4 febbraio 2023) Diarrea, dolori addominali, nausea e/o vomito, magari anche febbre: se vi riconoscete in questi sintomi significa che vi ha colpito un virus (come il rotavirus o il norovirus), provocando un’antipatica– per la precisione, in medicina si parla di gastroenterite virale. La cattiva notizia è che il malessere è piuttosto fastidioso e non esistono farmaci specifici, se non quelli sintomatici; quella buona è che il disturbo si esaurisce di solito in pochi giorni e che la dieta può essere di grande aiuto. Se però il problema si prolunga molto e il malessere si acuisce, urge chiamare il medico. “Soprattutto per bambini, anziani e cardiopatici le problematiche più importanti sono la disidratazione e lo scompenso di minerali, potassio in particolare”, spiega il dottor Paolo Pigozzi, nutrizionista e fitoterapeuta. “In presenza di ...