Piace al Napoli | Zanetti si espone | “È una certezza | pronto per una big”

(Di sabato 4 febbraio 2023) È finita 2-0 la gara tra Roma ed Empoli, valida per l’anticipo pomeridiano della 21esima giornata del campionato di Serie A. A segno sono andati Ibanez e Abraham, sfruttando due calci d’angolo battuti da Dybala. I toscani hanno offerto comunque una buona prova, mettendo in mostra ancora i propri gioiello: Vicario e Baldanzi. FOTO: Getty – Vicario Empoli Calciomercato, Vicario e Baldanzi nel mirino delNel corso del post-partita su DAZN, l’allenatore dell’Empoli, Paolo, si è soffermato proprio sui due talenti, tessendone le lodi: “Vicario è una, è un portiere da grande squadra. E come lui ci sono giocatori come Baldanzi, altro ragazzo che farà parlare di sé“. Ricordiamo che entrambi i calciatori sono nel mirino del, che li osserva con interesse in vista della prossima sessione ...