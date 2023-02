Persone e famiglie fragili | 60mila euro a supporto delle attività dei gruppi di auto mutuo aiuto

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 febbraio 2023) Bergamo. Si è tenuta questa mattina, venerdì 3 febbraio, presso la sede della FACES, la presentazione del Bando A.M.A. 2023, ideato e finanziato da FACES, FIEB e Caritas Bergamasca con €60.000 per offrire risposte rapide e coordinate a soggetti eche si trovano in una condizione dità a causaripercussioni economiche e sociali legate al succedersicrisi degli ultimi anni e alle conseguenze della pandemia globale. Per illustrare le finalità, le caratteristiche e le condizioni di partecipazione al bando sono intervenuti Dario Zoppetti, Presidente della Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli e don Roberto Trussardi, Direttore della Caritas Bergamasca, Luigi Sorzi e Gabriele Riva, rispettivamente Presidente e Consigliere area sociale della Fondazione Istituti ...