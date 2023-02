Perón | calcio e rivoluzione

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’avvento dinelLa storia della politica argentina si è più volte intrecciata con il mondo delrioplatense. A cominciare dai primi anni del peronismo – la cui svolta industriale si rifletteva nel soprannome del River Plate, «la Máquina» – fino ai più noti e molto spesso raccontati Mondiali del 1978. Una pagina poco conosciuta del ‘primo peronismo’, invece, è quella che lega la fine della prima avventura politica del controverso presidente argentino con il trionfo dell’Albiceleste nella Copa América del 1957. Un ‘Cilindro’ per il Racing Nel 1950 il nuovo governo di Juan Domingoinveste tre milioni di pesos per accaparrarsi le simpatie deifili argentini. L’ingente somma è stanziata per costruire il grande stadio «Presidente», futura casa del ...