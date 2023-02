Perché Putin ha sbagliato i suoi calcoli Scrive Gualmini

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) Pubblichiamo un estratto dal libro scritto da Elisabettaintitolato “Mamma Europa” (Il Mulino) Per mesi siamo stati incollati ai video e alla TV per capire come fosse possibile che nel 2022 una guerra cosi? brutale venisse combattuta, senza tregua, sul campo. E non e? un caso che le discussioni nei salotti televisivi, a cui anche io ho partecipato, si siano fatte sempre più accese e violente, contrapponendo i difensori del popolo ucraino e coloro che, incredibilmente, hanno provato in tutti i modi a difendere l’autocrate russo e la surreale tesi della guerra per procura, secondo cui il popolo ucraino avrebbe deciso di combattere e dare il proprio sangue per conto della Nato e soprattutto degli Stati Uniti che volevano attaccare la Russia. Due opposte tifoserie, l’una alimentata anche dalla pervasiva propaganda russa, che forse non hanno giovato alla ...