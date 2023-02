Per Egonu siamo tutti razzisti | Porro non si tiene | Ha rotto le pa!

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Paola"ha veramentele ba**e". Nicolasbotta dopo l'intervista della pallavolista a Vanity Fair, "una lamentela continua" contro l'Italia dipinta come un Paese gretto e razzista. La campionessa idolo della sinistra sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, e ieri ha rilasciato l''intervista che ha suscitato un certo clamore. Ha parlato delle punizioni subite all'asilo e denunciato un razzismo imperante: "Capita che mia mamma chieda un caffè al bar e che glielo servano freddo, che in banca lascino entrare la sua amica bianca ma non lei". E poi le reazioni "non sempre gradevoli" per i baci in pubblico alla sua compagna, e l'affondo sulla maternità: "So già che se mio figlio sarà di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo ...