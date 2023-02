Per Cospito anarchici a Milano da tutto il nord Italia e dalla Svizzera Sassi e fumogeni attorno al carcere Manifestazioni anche a Roma e Bologna

(Di sabato 4 febbraio 2023) «Una battaglia non solo per lui maper gli altri detenuti costretti a subire questa tortura di Stato».

... e ben sapendo quanto alla mafia convenga mettere in discussione il 41bis, autorevolissimi esponenti del Pd abbiano continuato a chiedere la revoca dell'istituto, fingendo di non ...... nei suoi aspetti giudiziari: perché ancora non si è ben capito cosa giustifichi l'applicazione del 41 - bis, un regime pensato nella sua formulazione attualei capi mafiosi, ai ...

Cospito, Meloni: 'Nessun pressupposto per dimissioni Delmastro' Agenzia ANSA

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

Giusto o no sospendere il 41 bis per Cospito Il sondaggio La7

Cospito, chi è e perché è diventato un caso Il Sole 24 ORE

«Infatti, Guido – è la replica del leader di Azione -. Ed è per cementare questa unità che Donzelli e Delmastro vanno ripetendo che la sinistra si inchina ai mafiosi. L’unità si ottiene con il ...Un gruppo di manifestanti, riuniti per protestare contro il 41bis e in solidarietà con Alfredo Cospito, si è staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera ...